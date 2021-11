Lo scorso sabato 20 novembre, si è riunito il primo “Coordinamento Consiglieri italiani no Green pass” per discutere del DL 127/2021, vale a dire il decreto legge che ha imposto l’obbligo della certificazione verde per lavorare e per svolgere alcune attività.

Nella sala Corsi del Comune di Chieri, alla presenza di alcuni giornalisti, sono stati toccati i punti principali delle ripercussioni sociali, economiche e politiche di un provvedimento ritenuto inutile oltreché dannoso. Un primo appuntamento che segna uno scollamento di vedute tra la politica centrale governativa e il territorio vissuto e rappresentato dai consiglieri comunali.

Altri appuntamenti sono in programma e verranno prontamente comunicati alla cittadinanza e agli organi di stampa. Nei prossimi giorni il coordinamento si doterà dell’organizzazione utile a divenire riferimento per tutti gli amministratori che nel Paese condividono le stesse preoccupazioni, mettendo sin da subito a disposizione un ordine del giorno tipo da presentare nel proprio Comune, Provincia o Regione.

Il coordinamento piemontese ha già raccolto adesioni anche da altre regioni, dal Lazio (Roma) e dall’Emilia Romagna (Modena). In attesa della costituenda organizzazione i contatti possono avvenire scrivendo a coordinamento.consigliericomunaliitaliani@gmail.

Hanno partecipato:

Luigi Furgiuele, Consigliere Comunale di Chieri

Beppe Lauria, Consigliere Comunale di Cuneo

Antonio Borrini, Consigliere Comunale di Settimo Torinese

Marcello Protto, Consigliere Comunale di Roure

Laura Fattorini, Consigliera Comunale di Roure

Sara Mazzetto, Consigliera Comunale di Druento

Francesca Morucchio, Consigliera Comunale di Druento

Cristina Antonella Morello, Consigliera Comunale di Druento

Luca Nicholas Bonanno, Consigliere Comunale di Druento

Lucianella Presta, Consigliera Comunale di Pianezza

Cristiano Gobbo, Consigliere Comunale di Pianezza

Monica Castrale, Consigliera Comunale di Pianezza

Franco Silvestro, Consigliere Comunale di Robassomero

Luigi Cortese, Consigliere Comunale di Montaldo Torinese

Barbara Squillace, Consigliera Comunale di Rondissone

Alessandro Nonnato, Assessore del Comune di Val Della Torre

Anna Maria Bergo, Consigliera Comunale di Cassano Spinola

Daniele Cebrelli, Consigliere Comunale di Tortona

Gilda Lombardi, Consigliera Comunale di Roiate

Alessandra Trigila, Consigliera Comunale di Roiate

Elisa Rossini, Consigliera Comunale di Modena

