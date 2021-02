Sessant’anni fa moriva Adriano Olivetti, ‘uomo illuminato’

Sessant’anni fa come oggi moriva Adriano Olivetti, “un imprenditore illuminato, un uomo che ha costruito un pezzo di storia di Ivrea, del Piemonte e dell’Italia”. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ricorda così, su Facebook, la ricorrenza. “Nei giorni in cui è partito il nostro tour sul territorio per scrivere insieme le politiche che guideranno la nostra terra nei prossimi 10 anni, penso che mai come oggi sia necessaria una visione. Ed è ciò che desidero condividere con voi. Il futuro del Piemonte lo progetteremo insieme”, aggiunge il governatore che cita le celebri parole di Adriano Olivetti “un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci”.

