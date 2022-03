SAN SEBASTIANO DA PO. All’ora di pranzo di un giovedì come tanti, il telefono squilla puntuale. “Pronto? No guardi abbiamo chiuso”. “Sì, pronto? Mi spiace, il ristorante è chiuso”. Una, due, tre telefonate in poco meno di venti minuti.

Mentre chiacchieriamo, tra scatole di scarpe piene delle fotografie di una vita, seduti ad uno dei tavolini del bar, è un continuo alzarsi e rispondere, alzarsi e rispondere.