SAN MAURO. Riunire tutti i commercianti? L’incontro finisce quasi in rissa

Venerdì 31 gennaio è stata convocata la riunione plenaria dei commercianti sanmauresi. Una riunione conclusasi con una mezza rissa verbale. Lo scopo dell’incontro? Presentare il progetto di riunire le varie associazioni del settore presenti sul territorio in un’unica associazione per fare fronte comune e per collaborare [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti