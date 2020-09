SAN BENIGNO. Culasso dice NO al biometano, cosa farà Città Metropolitana?

BIOMETANO SAN BENIGNO. No, no e ancora no. Nettissima la presa di posizione del sindaco Giorgio Culasso contro il progetto della società “Canavese Green Energy” per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti sulla Sp81, ad un chilometro e duecento metri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti