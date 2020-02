SALUGGIA. L’inarrestabile Dj Symoz non si ferma mai

Simone Yuri Moz aka (nome d’arte, ndr) Dj Symoz, artista originario di Saluggia, non si ferma davvero mai nella sua scalata del mondo musicale e due sono le novità importanti del momento.

La prima è che è entrato a far parte del programma “Real mix” della web radio “Real Radio”, a Roma, con un suo dj set. Ad accompagnarlo nomi noti del settore quali Alex Belloni, Robber Hawk e Antonio Manero Spaziani. Il programma, in onda una volta a settimana, vede la presenza del nostro dj il sabato dalle 23.00 alle 24.00. E’ nato dall’idea di Marco Valotta, già autore del noto programma “Musicomio” in onda web e radio in tutta Italia e di Alex Belloni.

La seconda novità è, invece, la creazione di una web radio tutta sua dal nome “Dream Radio”… la prima puntata andrà in onda a metà maggio, inizialmente solo online, ma si punta ad andare anche in onda in frequenza radio fm in tempi brevi. “Il progetto è nato da una mia idea, di Domenico Lo Preiato e di Stefano Gratton – afferma Dj Symoz -. Può vantare della collaborazione con la ‘Boot Recordings’, la mia etichetta discografica. Per lei verranno fatti passare in radio gli inediti degli artisti del portale ‘Dj Producers’, di cui sono onorato di essere entrato a far parte. Un portale che vanta la presenza di noti dj e producers e che vede come direttore artistico e direttore tecnico rispettivamente Alex Belloni e Robber Hawk. Quella con loro sarà una collaborazione piena di sorprese” .

Simone Moz è un ragazzo che non manca mai di stupirci positivamente e sicuramente continuerà a farlo, tenendo alto il nome della sua Saluggia. E’ possibile seguire Dj Symoz sul suo Instagram @djsymoz87 e sui suoi profilo Facebook ‘Simone Moz’ e pagina Facebook ‘Dj Symoz’. Ma anche sull’ Instangram e sul Facebook della sua casa discografica ‘Boot Recordings’. Oltre che in radio e comprando i suoi dischi, ovviamente.

