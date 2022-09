Sabato 10 settembre, presso la Club House di via Cascina Nuova, il VII Ruby Torino ha presentato programmi, giocatori, tecnici e dirigenti per la stagione sportiva 2022/2023. Dal nuovo progetto Gran Torino Rugby Alliance, in sinergia con Rugby San Mauro, Volpiano Rugby e Rivoli Rugby, alle iniziative volte a diffondere il rugby tra i giovani. Spazio anche alla presentazione ufficiale del primo XV che disputerà il campionato di serie A, con i nuovi arrivi e lo staff che si avvale della guida di Regan Sue e Alejandro Eschoyez, [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.