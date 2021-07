Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RUEGLIO. “SALUTANT ‘L TEU TALENT” è il titolo del ciclo di manifestazioni estive organizzate dal Comune di Rueglio, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea, l’Associazione Ka d-Mezanis e Pubblico-08. Si tratterà di incontri, libri, spettacoli, proiezioni, musiche, canti e mostre liberamente ispirati dalla figura del contadino, poeta, letterato, scienziato e inventore ruegliese Pietro Corzetto Vignot, nel centenario della sua morte. A seguire il programma completo degli eventi dal 16 luglio all’11 settembre.

Gli eventi in programma

Venerdì 16 Luglio ore 21.00, presso il cortile di Ka d-Mezanis IL FIORE DI GIULIA AVETTA, LA MAESTRA BACIATA IN SOGNO DALLA POESIA. La storia di una poetessa straordinaria, contadina, maestra, partigiana senz’armi, collaboratrice di Adriano Olivetti, sindaca di Cossano per tre legislature e medaglia d’oro all’istruzione.

Venerdì 23 Luglio ore 21.00 presso il cortile di Ka d-Mezanis EMILIANO PODDI, QUEST’ORA SOMMERSA. Scenderemo negli abissi marini con Leni Riefenstahl, la regista di Hitler, raccontandovi, con il suo autore, uno dei romanzi più belli e originali del 2021.

Venerdì 30 Luglio ore 21.00 presso il cortile di Ka d-Mezanis ANDREA STAID, LA CASA VIVENTE. RIPARARE GLI SPAZI, IMPARARE A COSTRUIRE. Abitare case è come abitare il tempo. Questo è il principio. Come e perché rilanciare il modello dei piccoli borghi, la vita in montagna o al mare lontano dalle grandi città. Le esperienze del passato per guadagnarsi un futuro. Diverso.

Domenica 1 Agosto ore 21.00 presso la piazza del Municipio CONCERTO DI MARCE DELLA FILARMONICA RUEGLIESE, diretta dal Maestro Ingrid Vigna. In occasione dei 170 anni della nascita della “Banda”, una serata per riscoprire la sua storia.

Martedì 10 Agosto ore 21.00 presso il Salone pluriuso MAURO SALIZZONI, UN CHIRURGO TRA BISTURI E CRONOMETRO. Tutte le vite che Mauro Salizzoni ha vissuto fino ad oggi: oltre 3000 trapianti di fegato, un amore sconfinato per la corsa, un fuoco mai spento in favore della giustizia sociale, un’esperienza in politica.

Venerdì 13 Agosto ore 18.00 presso il cortile di Ka d-Mezanis A LEZIONE DEL DIALETTO RUEGLIESE, a cura dei maestri Monica, Romano, Tiziana e Velia. Come capirlo? Come leggerlo? Come scriverlo? Ricordando gli insegnamenti di Pietro Corzetto Vignot e la sua “teknigrafia”. Seguirà apericena a cura del Vecchio Mulino.

Venerdì 20 Agosto ore 21.00 presso il salone pluriuso IL CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO E IL CORO BAJOLESE. In che mondo visse e quali canzoni certamente cantò e ballò il Vignot? Che voce aveva Giulia Avetta? Quale idea filosofica e della vita c’è dietro all’“agnir cantar cun gniet”? E quali altri tesori inestimabili si nascondono al numero 19 di Via dei Ribelli a Bajo Dora?

Domenica 22 Agosto ore 18.00 presso il cortile di Ka d-Mezanis CLAUDIO ZANOTTO CONTINO, C’ERA UNA VOLTA UN’ASINA TRA MONTI E MARE. Favole e racconti per bambini da 9 a 90 anni, in presenza dell’asina Geraldina. Con merenda e proiezione del cortometraggio di Vittoria Castagneto “La Ballata di Geraldina”, 2001, il viaggio di Geraldina dal Piemonte alla Liguria sulle tracce di Pietro Corzetto Vignot.

Sabato 4 Settembre ore 21.00 presso il salone pluriuso PAOLO GHIGGIO, VALLE DEL MANUBRIO. UOMINI E STRADE DEL CICLISMO IN VALCHIUSELLA. Un’autentica cavalcata su due ruote lungo i saliscendi della valle, in compagnia di molti personaggi: dal grande Riccardo Filippi di Alice, all’antico Glaudo di Rueglio, ai due Arizio, al “legionario” Bove, ai più giovani Paolo Rossi, Steno Cimbri, Paolo Carozzi e Bruno Filippi, figlio d’arte, non dimenticando “Pinza d’oro”, Enzo Ottin Pecchio, grande meccanico e cicloamatore.

Giovedì 9 Settembre ore 21.00 presso il salone pluriuso LUCILLA GIAGNONI LEGGE DANTE. Nel VII Centenario dalla morte, una delle più grandi attrici italiane legge Dante. A Rueglio? Alla corte del Vignot? Sì, perché – anche se spesso lo dimentichiamo – la Commedia rappresentò, ai tempi di Dante, il più alto esperimento linguistico mai realizzato da essere umano: in dialetto!

Sabato 11 Settembre Ore 21.00 presso il salone pluriuso “SALUTANT ‘L-TEU TALENT”. BREVE STORIA DI PIETRO CORZETTO VIGNOT. Giunti alla fine di questo viaggio, la storia della vita di Pietro Corzetto la raccontiamo noi, che veniamo dalla sua lingua e abitiamo il suo paese. TUTTI GLI INCONTRI SONO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO, FINO AD ESAURIMENTO POSTI ED IN CONFORMITA’ CON LE DISPOSIZIONI ANTI-COVID. INFO AL 3498282777 (da martedì a sabato in orario 15:00-19:00)

Le mostre

MOSTRE DEDICATE A PIETRO CORZETTO VIGNOT: UN MONTANARO CON IL CUORE NEL MARE (permanente, a Ka d-Mezanis, stessi giorni, orari e modalità indicati per la visita alla casa). La mostra rivisita la vita e l’opera del poeta scienziato ruegliese, realizzata con il contributo dell’Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea.

LA SFERA METIDRICA (permanente, nel cortile della biblioteca, quindi sempre aperto). Un modello dell’antesignano battiscafo ideato e costruito nel 1896 dal Vignot. Il plastico, ridotto di 1/5 rispetto all’originale (5 metri di diametro e 5 tonnellate), è stato realizzato un secolo dopo su iniziativa di Domenico Camosso, con la collaborazione di esperti ruegliesi e restaurato quest’anno a cura dell’Amministrazione Comunale.

D’ACQUA E DI ROCCIA. SOPRA, IL CIELO (dal 30 Luglio al 30 Settembre, a Ka d-Mezanis, stessi giorni, orari e modalità indicate per la visita alla casa). Mostra fotografica di Philippe Cattiaux e Romano Stura. Una passeggiata dai monti ai mari, un viaggio nella natura che fu del Vignot e che raccoglie il cuore e il respiro dell’uomo.

VISITA ALLA KA D-MEZANIS Sabati ore 15.00 – 18.00 Domeniche 10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00 Per gruppi di almeno 8 partecipanti anche negli altri giorni, al pomeriggio. Le visita, condotta da guida turistica certificata dalla Regione Piemonte, si prenota scrivendo a associazionekdm@gmail.com o chiamando il cell 333 3266530 (Paola Rostagni). Biglietto 5.00 Euro, che da diritto al tesseramento annuale e alla newsletter sulle attività organizzate dall’Associazione Ka d-Mezanis.

INDIRIZZI KA D-MEZANIS, via Bossatti 49 PLURIUSO, via della Gora BIBLIOTECA, via San Gottardo 2 RUEGLIO (TO)

