RIVAROLO CANAVESE. Si è svolta il 20 gennaio la Conferenza dei Capigruppo Consiliari. L’oggetto: il parco fotovoltaico che dovrebbe essere realizzato in frazione Argentera. Città Metropolitana ha già dato il via, ma Consiglio e Giunta di Rivarolo non ci stanno.

Era stato contattato un avvocato su suggerimento dei gruppi consiliari Rivarolo Sostenibile e Riparolium. Nella Conferenza dei Capigruppo del 20 si è parlato anche di questo: l’avvocato ha acquisito i faldoni che riguardano il problema. Lo dovrà studiare e dovrà esprimersi nel merito.

Marina Vittone, di Rivarolo Sostenibile, a poche ore di distanza dalla Conferenza commenta [...]