Come al solito il Sindaco di Leinì, Renato Pittalis, è stato il primo, il primo a copiare. È già successo tante altre volte: con il programma elettorale, copiato, per il bonus traporti, copiato pure quello dalla minoranza.

Anche sulla questione della revoca della scorta a Pino Masciari il copione è il medesimo: il primo cittadino si è distinto per la sua “umiltà” nel non riconoscere quanto fatto da altri attori politici e non politici della sua città.

Eh già, perché a Leinì, prima ancora della presa di posizione del Sindaco, si era già espressa Libera il [...]