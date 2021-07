Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Margherita Rosso e i poglianesi contro il Comune di Chivasso per il parco dei Pogliani. Da Palazzo Santa Chiara da mesi tutto tace sulla bonifica dell’area. In un lungo sfogo sui social, la portavoce dei Pogliani dice la sua sull’apertura, finalmente, di un’area attrezzata riservata ai residenti di una terra, a metà tra Chivasso e Montanaro, troppo spesso dimenticata e in balìa degli eventi legati alla discarica.