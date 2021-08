Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Lauriano e Monteu da Po invasi dalla puzza. Negli ultimi giorni, infatti, un forte ed insopportabile odore s’è fatto sentire nei due piccoli centri della collina chivassese. Inevitabili le proteste. E anche le segnalazioni alle due amministrazioni comunali di Elisa Ghion, per Monteu da Po, e di Matilde Casa, per Lauriano. Ma non solo.

“Come consiglieri abbiamo segnalato all’Arpa (Agenzia Regionale per l’Ambiente) di Torino, nonché, per conoscenza, ai Comuni di Lauriano e Monteu da Po l’anomalo, fortissimo e insopportabile odore che si avverte nella sua massima estensione nel tratto della SP 590 che unisce Lauriano a Monteu da Po, ma che si sente in maniera consistente anche nei due centri abitati in parola, ivi comprese le frazioni collinari – spiega il capogruppo di opposizione a Lauriano, Emmanuele Serlenga -. Il Gruppo di controllo di vicinato di Lauriano nella persona dell’ottimo Sergio Sapetti, ha avvisato già giovedì scorso i Carabinieri di Casalborgone, i quali a loro volta hanno allertato sia i Colleghi di Cavagnolo, competenti su Monteu da Po, che la Forestale”.

Ora si indagherà su quella puzza che non è la prima volta che si fa sentire da queste parti.

Correva l’anno 2014 quando lo stesso odore si avvertiva in località San Giovanni di Monteu da Po.

Anche all’epoca, come oggi, le proteste dei cittadini. Su tutte, quelle del ristoratore Fabrizio Mencagli dell’omonimo bar/ristorante che s’affaccia sulla Provinciale della Valle Cerrina.

Ma dove arriva questo odore nauseabondo? Dalla concimazione dei campi o da altro?

“Mi attiverò certamente con i competenti uffici dell’Arpa per segnalare il problema e solo loro potranno controllare se chi provoca questo inconveniente si attiene alle disposizioni di legge per quanto riguarda eventuali fertilizzanti nocivi o no o per eventuali smaltimenti o pulizie di contenitori di attività di animali o agricole”, spiegava l’allora sindaco montuese Laura Gastaldo. A giudicare dalla puzza che si sente ancora oggi, pare non sia stato risolto…

