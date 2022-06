C’era grande attesa in casa Gym Club Ciriè per i Campionati Mondiali WDFPF di Maromme, in Francia. Tre portacolori della storica associazione sportiva ciriacese, Asia De Fazio, Susana Perrone e Simone Carli, hanno rappresentato con orgoglio il Team Nazionale ASI-ITADFPF, conquistando ottimi risultati. Eccellente gara per la 15enne De Fazio di San Maurizio Canavese, autentica mascotte del Team Italia. Asia ha conquistato l’oro nello Squat, nella Distensione su Panca e nello Stacco della classe T1, ad un peso corporeo di 44,7 kg. Ben 11 i Record Nazionali e 9 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.