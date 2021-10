PONT CANAVESE. La casa di riposo di Pont sta per chiudere? Il pericolo è concreto ed incombente. Eppure lo si è saputo soltanto da poco tempo e quasi per caso: se ne parlava da qualche giorno in paese e se n’è discusso ampiamente in consiglio comunale ma nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dall’ASL.

login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.