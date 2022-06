Sabato 28 maggio sulla pista del parco De Gasperi si è disputato il Trofeo Settimo Cielo di pattinaggio artistico. Lo stato pandemico ha costretto lo Skating Settimo a non organizzare questa manifestazione per ben due stagioni sportive; finalmente quest’anno tutto è ritornato alla normalità e con grande entusiasmo si è svolta la 14esima edizione. Il sole e le alte temperature di questi giorni hanno riempito di colori il parco De Gasperi: intorno alla pista e nei verdi prati circostanti sono stati allestiti utili punti d’ombra con gazebo, ombrelloni e seggiole per rendere [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.