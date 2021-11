“Con sabato si sono chiuse le pre-adesioni e siamo arrivati a 100! Il costo pro-capite sarà, quindi, di 10 euro. In settimana provvederò con il legale incaricato a predisporre tutto il necessario per l’autentica delle firme e la preparazione dell’esposto da presentare in Procura. Grazie e Tutti …. si parte!”. A dare l’annuncio sul gruppo Facebook “Utenti GTT Cornuti e mazziati” è stato il 22 novembre scorso il promotore Andrea Occleppo, consigliere comunale a Pavone Canavese e figlio dell’intraprendente Rita Munari, conosciutissima a Ivrea per le tante battaglie civiche e morali portate avanti nell’ultimo [...]





