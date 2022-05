La Osai riceve il premio “legalità e profitto award 2022”. L’azienda parellese ha ottenuto il pregiato riconoscimento, consegnato la settimana scorsa a Roma alle cento realtà produttive nazionali che si sono sapute distinguere sia per i migliori bilanci 2020 per redditività e solidità sia perché hanno ottenuto il Rating di legalità. Cento imprese italiane, insomma, considerate “oneste e vincenti”, realtà produttive che si sono sapute distinguere sia per la solidità economica che per la correttezza e l’osservanza delle regole.

La cerimonia di consegna del premio, presso la sala capitolare del Chiostro [...]



