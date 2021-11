Riunione infuocata lunedì scorso alla direzione dell’Asl To4 di via Po a Chivasso. Convocati dal direttore generale Stefano Scarpetta, una manciata di primari in forza all’ospedale di Ivrea, il consigliere regionale della Lega Andrea Cane e il sindaco Stefano Sertoli si sono sentiti dire che, causa della mancanza di medici urgentisti, quasi quasi, si stava valutando di declassare l’ospedale di Ivrea da sede di Dea di I° livello a sede di semplice Pronto Soccorso. La notizia di lì a poco, anche grazie ad un passaggio in tv di Paolo Franzese direttore di tutti i Pronto soccorso [...]





