Ogni Diocesi ha il suo Vescovo e ogni vescovo è fatto a modo suo. Su questo non ci piove. In questi anni di crisi aziendali, come non se ne sono mai viste in passato, però, ci sarebbe piaciuto, ogni tanto, vedere Monsignor Edoardo Cerrato a fianco dei lavoratori Cic, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti