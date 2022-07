Sono iniziate domenica 10 luglio le gare dei World Games, i Giochi degli sport riconosciuti dal CIO non presenti nel programma olimpico. A Birmingham, negli Stati Uniti d’America, è protagonista con i colori azzurri della squadra Nazionale di lifesaving anche Francesca Pasquino, atleta di Chiaverano in forza all’In Sport Rane Rosse.

Dopo la cerimonia di apertura dei World Games e una “due giorni” di allenamenti, per Francesca è finalmente giunto il momento di entrare in vasca e andare a caccia di soddisfazioni. In Alabama, nella prima giornata [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.