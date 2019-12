NUOTO. Panziera e Paltrinieri conquistano i Giochi di Tokyo 2020

Margherita Panziera regala all’Italia un altro pass olimpico nel nuoto. L’azzurra ha conquistato i Giochi di Tokyo 2020 vincendo i 200 dorso agli Assoluti di Riccione in 2.06.59, sotto al 2.07.50 indicato dal tempo limite. La campionessa europea della distanza ha conquistato il terzo pass individuale della disciplina nel corso della manifestazione.

Gregorio Paltrinieri, già qualificato per Rio nella 10 km di fondo, ha ottenuto il pass anche nei 1500 stile libero con il tempo di 14.42.66.

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 166 (83 uomini, 83 donne) in 22 discipline differenti con 12 pass individuali. Ecco il dettaglio:

– Vela (9 carte olimpiche per 6 equipaggi: 470 d, 470 u, Laser Radial d, Nacra 17 u/d, RS:X d, RS:X u);

– Tiro a volo (6 carte olimpiche: Trap 2 d, Skeet 2 u, Skeet 2 d);

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche d di cui 2 individuali);

– Tiro a Segno (4 carte olimpiche: 2 Carabina 3p u, Carabina 10 m u, 1 Pistola 25 m. U)

– Tiro con l’Arco (2 carte olimpiche: 1 u e 1 d)

– Nuoto di fondo (3 pass individuali: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni 10 km)

– Tuffi (1 carta olimpica piattaforma d)

– Nuoto (4 pass individuali e 16 carte olimpiche: Simona Quadarella – 1500 sl – Nicolò Martinenghi – 100 rana, Margherita Panziera – 200 dorso -, Gregorio Paltrinieri – 1500 sl -, 4×100 sl u, 4×100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4×200 sl u, 4×100 mista d)

– Pallanuoto (carta olimpica per la squadra maschile, 11 unità)

– Softball (carta olimpica, 15 unità)

– Pallavolo (carte olimpiche per la squadra femminile e la squadra maschile -12 d, 12 u)

– Arrampicata Sportiva (2 pass individuali: Ludovico Fossali, Laura Rogora)

– Canoa (3 carte olimpiche nella Velocità: K1 200 u, K2 1000 u – 3 carte olimpiche nello Slalom: C1 d, K1 M e d)

– Canottaggio (23 carte olimpiche: Due senza d, Doppio PL u, Quattro senza u, Quattro di coppia u, Due senza u, Doppio PL d, Quattro di Coppia d, Doppio d, Singolo u)

– Sport Equestri (Carta olimpica per la squadra di Completo: 2 u e 2 d, riserva compresa)

– Pentathlon Moderno (pass per Elena Micheli)

– Lotta (1 carta olimpica: stile libero 74 kg)

– Beach Volley (una coppia M)

– Ciclismo su strada (9 carte olimpiche: 5 U e 4 d)

– Atletica (10 carte olimpiche – Staffetta 4×100 d, Staffetta 4×400 u)

– Ginnastica Artistica (4 carte olimpiche d e 2 pass individuali Ludovico Edalli – concorso generale – e Marco Lodadio – anelli)

– Taekwondo ( una carta olimpica, -58 kg U)

