NOVARA. Clochard trovato morto su una panchina a Novara

Un clochard è morto a Novara, su una panchina di via Asiago che aveva trasformato nel suo giaciglio. Secondo i primi riscontri del 118 ad ucciderlo sarebbe stato il freddo. L’uomo, sulla cinquantina, è stato notato poco dopo le 7 da un passante che si stava recando al lavoro e che ha dato l’allarme. Sul posto, con le forze dell’ordine, sono intervenuti i sanitari, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Quello di Novara è il terzo clochard morto in Piemonte durante la stagione fredda. La prima vittima a Tortona, nei pressi della stazione, all’inizio di dicembre. Alla vigilia dell’Epifania, un altro senza tetto è stato trovato morto alla periferia sud-ovest di Torino. Poco prima di Natale ad Asti, invece, un clochard è morto carbonizzato nel tentativo di scaldarsi in un edificio abbandonato.

