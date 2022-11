Lavandai e territorio

A differenza dei lavandai di molte zone della pianura padana, quelli del Torinese (Bertolla, San Mauro, Settimo e Mappano) non lavavano direttamente i panni nel Po o in un altro fiume o torrente, ma in canali e fossi per lo più alimentati da rogge o «bealere» che derivavano l’acqua dalla Stura di Lanzo. Per tale motivo, le case dei lavandai – dette, in piemontese, «ciabòt dla lëssìa» ovvero casupole del bucato – sorgevano sempre nei pressi di una roggia.Settimo Torinese negli anni Trenta dello scorso secolo. Le macchie bianche sono i panni stesi al sole dai lavandai Italo Calvino, nel 1958, osservava che «le lavanderie non si vedevano» dalle «strade carrozzabili […] fiancheggiate da una striscia di case», dietro le quali «c’era il verde». Occorreva cercarle, «cacciando gli occhi per ogni cancello d’aia e ogni sentiero»: «Ero uscito a poco a poco dall’abitato, e le file dei pioppi si...