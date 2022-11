Quando Benito Atzei fu ucciso il giorno del compleanno della figlia

Il compleanno della figlioletta di nove anni, che cadeva proprio quel giorno. I mondiali vinti dalla Nazionale qualche mese prima. O più semplicemente, chi lo sa, qualcosa che riguardava il lavoro. Chissà a cosa pensava il vicebrigadiere Benito Atzei alle 18.30 dell'8 ottobre 1982.IN FOTO: Benito Atzei Stava allestendo un posto di blocco assieme al carabiniere ausiliario Giuseppe Bertello a Rocca Canavese, in una delle strette stradine di frazione Remondato. I due avrebbero dovuto effettuare qualche controllo sui documenti degli automobilisti che passavano di lì. Una giornata di lavoro qualunque. Anche se fare il carabiniere nel 1982 non era proprio un lavoro qualunque. Tra le auto che Atzei e Bertello fermano per il controllo documenti, c'è una Renault 5. A bordo ci sono Giuseppe Potenza, Fiore De Mattia e Giuseppe Scirocco. Potere Rosso Scirocco, romano, latitante, il membro più esperto del gruppo, aveva reclutato gli altri tre, tutti ventenni....