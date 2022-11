Sfide all'ultimo metro al Cross Esordienti

Bellissima giornata di sport quella organizzata all’Atletica Settimese il 12 novembre al parco fluviale del Po “Giovanni Ossola” di Settimo Torinese: in scena l’ottava prova del Grand Prix FIDAL Torino riservato alle categorie Esordienti. Riflettori puntati sulla prova unica di cross, con prove extra di lanci e percorso misto. Oltre 330 giovani atleti, provenienti dalle 21 migliori società di atletica leggera del Piemonte, si sono confrontati con entusiasmo in questa gara campestre di apertura stagionale nel bellissimo e suggestivo percorso allestito all’interno del parco cittadino su un percorso abilmente tracciati dai dirigenti del sodalizio biancoblu. Gare di 800, 600 e 400 metri in base all’età e prove di lancio del vortex e di percorso misto per gli atleti più piccoli.

Alcuni giovanissimi portacolori dell'Atletica Settimese in gara nel Grand Prix FIDAL Torino andato in scena al parco fluviale del Po "Giovanni Ossola"

Grande soddisfazione per la società del presidente Maurizio Bondioli, esperta nell’organizzazione di gare sportive per adulti e giovani atleti, come la StraSettimo, il trail UTSS Settimo/Superga, il meeting in pista FIDAL/UISP, la gara serale “La notte delle lanterne”. Il successo del Grand Prix FIDAL Torino è stato suggellato dal record di partecipanti, reso possibile da un impareggiabile lavoro di volontariato svolto dai dirigenti del Direttivo biancoblu, dagli istruttori e dai genitori, con la preziosa collaborazione dello sponsor tecnico NovaCoop, sempre sensibile allo sviluppo sportivo e ludico dei ragazzi del territorio, che ha fornito l’apprezzato ristoro e il pacco gara con prodotti alimentari a tutti i partecipanti.

Ottime le prove per i 22 Esordienti dell’Atletica Settimese in gara, supportati nella circostanza dai tecnici Simone Conto, Gaia Tosco, Gianni Mattiazzi e Valerio Mirisola: stiamo parlando di Giada Calvio, Elisa Friggieri, Greta Ciminiello, Martina Gallico, Andrea Castorina, Ettore e Lorenzo Savino, Tommaso Fantini, Diego Mollica, Giacomo Aiassa, Samuele Cignolo, Gabriele Colosimo, Nicola Covino, Eugenio La Ferla, Emilio Montimurro e Matteo Polidoro. Una menzione speciale va spesa per gli esordi assoluti in gara delle sorelle Greta e Sofia Boero e di Lavinia Corrieri, che hanno concluso positivamente la loro prima esperienza