Pattinatori San Mauro sul tetto del mondo

Alice Marletti torna a casa dai World Roller Games di Buenos Aires con due strepitose medaglie. Convocata in Argentina con la Nazionale Italiana, impegnata nella prestigiosa manifestazione internazionale, la portacolori della Pattinatori San Mauro è tra le protagoniste indiscusse dei Campionati Mondiali, andati in scena sul Vesmaco Track che nel 2018 ha ospitato le Olimpiadi giovanili. Nella prima fase su pista della kermesse iridata, Marletti chiude al decimo posto la 10 chilometri a punti/eliminazione e centra la finale della 1000 metri sprint, portata a termine in settima posizione. Sempre due le gare su strada disputate da Alice, la prova a punti e quella ad eliminazione. E’ qui che l’azzurra tira fuori il meglio di sé, dominando letteralmente la 10 chilometri a punti, gara nella quale si rende protagonista di una fuga che la porta alla conquista del titolo iridato. Non meno importante la splendida medaglia d’argento cinta al collo nella prova ad eliminazione, in cui Alice Marletti si mantiene in testa dall’inizio alla fine, venendo beffata sul finale dalla colombiana Luna Shalom.



Tutti i sacrifici fatti da due anni a questa parte da Alice, dal tecnico Simone Giaccaglia e da tutta la Pattinatori San Mauro hanno finalmente dato i loro frutti e al rientro in Italia non poteva mancare all’impianto di pattinaggio del Parco Colletta di Torino una bellissima festa per la campionessa del mondo, punta di diamante del sodalizio sanmaurese.

Oltre al presidente Alessandro Ristaino, anche la vicesindaca di Druento Marinella Orsino ha portato i suoi omaggi ad Alice, così come l’assessora allo Sport di San Mauro Torinese, Daisy Miatton, il presidente regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, Marina Cesarello, e il consigliere regionale del Settore Corsa, Davide Manera. Tra le autorità presenti, anche il coordinatore della Quinta Commissione Sport, Silvio Sabatino, e il sottosegretario della Commissione Sport, Fernando D’Apice, della Circoscrizione 7.