A Federico Nuccio il premio federale "Allenatore dell'Anno"

Un riconoscimento prestigioso, quello dato a Federico Nuccio dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Il tecnico della 2010 Canottieri Candia è Allenatore dell’Anno per la stagione che sta volgendo alla conclusione.

Sabato 12 e domenica 13, l’Hotel Galilei di Pisa ha ospitato l’edizione 2022 della Conferenza Nazionale Allenatori, lo storico appuntamento annuale riservato ai tecnici di tutta Italia, riuniti in una due giorni di formazione e confronto. La Conferenza è stata l’occasione per consegnare anche i due riconoscimenti che ogni anno riguardano il comparto degli allenatori, ovvero il premio di Allenatore dell’Anno e quello alla memoria di Azelio Mondini.

I SUCCESSI DI NUCCIO

Classe 1974, atleta in forza da ragazzo a Candia e poi a Torino con i colori della RCC Cerea, Federico Nuccio da anni è ormai la mente tecnica del Candia 2010, della quale è allenatore responsabile dopo aver conseguito l’abilitazione al secondo livello al Corso Allenatori di Piediluco ratificato nel 2020. Sotto la sua guida, l’exploit a livello giovanile del Candia 2010 è stato evidente in questa stagione, nella quale il club remiero canavese ha conquistato ben due titoli italiani in otto maschile – Under 17 e Under 18 di società – oltre a due medaglie di bronzo in due senza maschile nelle medesime categorie. Inoltre, al Festival dei Giovani di Milano, il Candia 2010 si è presentato al via con 30 ragazzi e ragazze, un numero importante, che vale tanto quanto le medaglie tricolori conquistate dal momento che questi successi arrivano da una piccola società di un paese di appena 1200 abitanti.

Per Nuccio – che nella sua carriera agonistica vanta anche la maglia azzurra indossata alla tappa di Coppa del Mondo di Linz del 2018 nel due senza PR3 maschile – e la sua Candia 2010 un riconoscimento di grande rilevanza, che testimonia come la base dell’Italia del canottaggio sia viva e forte, fondamento importante di un movimento che per raggiungere il vertice, deve sempre poter contare su basi solide.

MOTTINO, UN SINDACO CHE PUNTA SULLO SPORT

“In questi due anni difficili per tutti e quindi anche per i Sindaci, ho avuto la fortuna (senza merito alcuno, se non quello di considerare lo sport fondamentale per la crescita e la salute dei nostri giovani e di difenderlo a Candia contro tutto e tutti) di gioire e di essere ampiamente ripagato dalle delusioni e cattiverie, dai successi delle atlete e atleti della Canoa Candia e della 2010 canottieri Candia - dichiara il sindaco Mario Mottino -. Ed ora un prestigioso riconoscimento a Federico Nuccio che mi rende orgoglioso dei successi e riconoscimenti per gli atleti e allenatori di Candia".

CANDIA C'E'

“Candia C’è, - sottolinea Mottino - ma soprattutto c’è la passione e la voglia di fare sport sul nostro lago. Aspetto e aspettiamo ( quasi ) tutti che il Parlamento riprenda l’iter per IL riconoscimento dello sport e delle attività sportive, nella costituzione. Sono certo che l’ On. Mauro Berruto, ma soprattutto amico e uomo di sport ( ex CT della nazionale di volley, bronzo olimpico a Londra 2012 ), seguirà con passione e determinazione l’iter burocratico. Ricordo le parole di Mauro dell’importanza dello sport per combattere l’obesità, il diabete e i problemi psicologici dei giovani e che 1 euro speso per far fare sport, fa risparmiare 4 euro alle ASL”.