Il campione di Lombardore Andrea Capello trionfa nella categoria regina Master Open

Termina a San Benigno Canavese l’attività del Moto Club RC Racing con la gara di motocross ASI su circuito fettucciato organizzata in collaborazione con l’Asd Camba. Fondamentale per la riuscita della manifestazione l’impegno del sindaco di San Benigno Canavese, Alberto Graffino, dell’assessore allo Sport Andrea Massaia, dell’Ispettore Ivan Fon del Corpo di Polizia Municipale, oltre che il sostegno della ditta BI-PO.

L’appuntamento di domenica 6 novembre è stato disputato due settimane dopo rispetto alla data prevista in prima battuta, il 23 ottobre. Grazie a un clima favorevole si sono presentati quasi 100 piloti sulla pista ricavata sul terreno messo a disposizione da Luca Risso, dove il noto pluricampione di Front Carlo Rotella ha sapientemente tracciato un impegnativo percorso.

La gara, valevole per il campionato regionale ASI, ha visto confrontarsi le categorie Esordienti, Sport, Expert, Master nelle cilindrate Open, ovvero con cilindrata fino a 450cc, nonché le categorie Minicross 50, 65 e 85cc.

Vittoria nella massima categoria Master per Andrea Capello del Moto Club Piccola America, seguito sul podio da Luca Caramellino, Luca Raggi e Simone Parani. Ottima la prestazione di Simone Mennoia del Camba Team su KTM, che ha terminato alle loro spalle.



Il vincitore della categoria Expert Andrea Capello, con il numero 587, accanto a Simone Mennoia (212)

Grande adesioni nella categoria Esordienti, che ha visto schierarsi alla partenza ben 32 piloti, con vittoria di Samuele Vanzo del Moto Club Piccola America.

Infine, una menzione speciale va spesa per Carlo Rotella e Andrea Massaia, in prima fila nella gestione di tutte le attività della giornata, a garanzia della perfetta preparazione del circuito e dei migliori servizi di assistenza ai piloti.