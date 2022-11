“Era una ragazza solare, con un grande talento: porterò con me il suo sorriso”

Silvia Carosso, fondatrice della scuola di danza L’Etoile e Accademia Botticelli, è stata la prima insegnante di danza di Fabiana Zampa. Anche lei è rimasta costernata dalla scomparsa prematura della sua ex allieva.

“E’ stata una notizia improvvisa e sconvolgente - dice Silvia - che mi ha profondamente addolorato”. La scuola di danza l’Etoile è stata una delle più recenti della città, aveva la sua sede presso Vicolo Chiari, una traversa di via Italia. Dopo la pandemia, l’attività non ha più riaperto. “Sono stata l’insegnante di Fabiana sin da quando era bambina e già si vedeva il suo gran talento e la sua passione per la danza - continua - In seguito, inaugurai la scuola a Settimo e lei si iscrisse assieme alle sue compagne. Fabiana era una ragazza solare e con il cuore grande. Negli spogliatoi ci faceva ridere con le sue biricchinate e donava tanto affetto con i suoi abbracci e sorrisi improvvisi. Insieme abbiamo vissuto tante emozioni, dai saggi di fine anno fino ai concorsi a Londra, da semplici lezioni in classe a stage con artisti del mondo della televisione. Non potrò mai dimenticare le emozioni vissute insieme in quei momenti felici e spensierati”.

Fabiana, quando aveva circa 20 anni, iniziò ad allenare una squadra di ginnastica ritmica e con la sua caparbietà si fece strada fino ad arrivare ad aprire una scuola di danza a Brandizzo. “Non avevo dubbi che ce l’avrebbe fatta, perché Fabiana aveva grinta determinazione e passione - conclude Silvia Carosso - . Spero davvero che lassù trovi un po’ di pace e serenità. Quel suo sorriso che amavo tanto resterà indelebile nella mia mente”.