“Love Food” in un calendario con le ricette dei cuochi Enaip

I giovani cuochi dell’Enaip saranno i protagonisti del calendario dedicato al progetto Love Food, un sistema di “cucina consapevole” che trasforma le eccedenze alimentari in pasti caldi per circa un centinaio di nuclei familiari settimesi. Il calendario conterrà foto, ricette realizzate dagli studenti dell’Enaip e illustrerà le verdure e la frutta di stagione per ogni mese. Sarà messo in vendita e il ricavato servirà a sostenere il progetto Love Food.

I dirigenti dell'Enaip con i docenti del corso di cucina e i rappresentanti del Rotary Club Settimo (Foto Pistamiglio)

Prossimamente, sono previste due giornate di distribuzione di un centinaio di pasti alle famiglie in difficoltà a partire da mercoledì 23 novembre, poi si riprenderà dopo le festività. Love Food è un progetto che coinvolge la Caritas cittadina, la scuola Enaip ma anche altri enti e associazioni, tra cui il Rotary Club, la Gioc, Casa Betania, il gruppo Scout 1 e le aziende Settimo Miglio e Peaquin.

Un sistema virtuoso che ha suscitato curiosità anche nelle scuole della città “Il progetto Love Food diventerà un formatore nelle scuole per l’infanzia - racconta Pasquale Dell’Aquila, referente della Caritas a Settimo - per adesso cominciamo con gli asili della San Vincenzo e San Giuseppe, in cui andiamo a parlare con i bimbi dell’ultimo anno, sui modi per non sprecare cibo. Ma ci sono anche altre maestre delle scuole elementari interessate a questo sistema”.

Domenica scorsa è stata festeggiata la giornata mondiale dell’alimentazione e le parrocchie hanno presentato l’iniziativa benefica “Pane per amore”: diverse panetterie settimesi hanno messo a disposizione delle pagnotte confezionate con gli incarti offerti da Peaquin. Il ricavato delle offerte per queste pagnotte andrà alla Caritas per sostenere i nuclei familiari e i singoli in difficoltà.