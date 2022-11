DiaSorin: nuovo reagente rileva il virus del vaiolo delle scimmie

DiaSorin, la multiunazionale della diagnostica con sede a Saluggia, annuncia il lancio di una coppia di primer Analyte Specific Reagent per la rilevazione del gene del virus del vaiolo delle scimmie, responsabile dell’emergenza sanitaria recentemente dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dal primo caso confermato di vaiolo delle scimmie nel maggio 2022, le diagnosi sono aumentate a livello globale ad oltre 76.000 in 109 paesi, con 28.300 casi confermati negli Stati Uniti. Questo recente focolaio si presenta con sintomi atipici che spesso causano diagnosi errate, rappresentando una sfida per gli operatori sanitari. In molti casi, infatti, non si verificano lesioni tipiche associate all’infezione standard e ciò ha determinato la rapida diffusione del virus in Europa e in Nord America.

La coppia di primer può essere utilizzata dai laboratori clinici per sviluppare e convalidare test molecolari a fini diagnostici, nonché da laboratori non clinici per sviluppare e convalidare test per scopi di ricerca, forensi e altri scopi non clinici.