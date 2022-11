E' morto l'ex direttore generale dell'Asl To4 Lorenzo Ardissone

E' morto nella notte, nella sua casa di Agliè, a causa di un arresto cardiaco, Lorenzo Ardissone, 64 anni, ex direttore generale dell'Asl T04, dal maggio 2015 fino al a luglio 2020. Nominato dalla giunta regionale del Governatore Sergio Chiamparino s'era dimesso subito dopo una conferenza che aveva visto i sindaci bocciare il bilancio consuntivo del 2019 con un buco di oltre 24 milioni di euro.

Era subentrato a Flavio Boraso poi designato alla direzione dell'Asl To3. Direttore di Asa (il consorzio pubblico creato in Canavese per la raccolta dei rifiuti urbani) fino al 2009, giusto un anno prima del crack e del conseguente commissariamento, Ardissone è anche stato direttore amministrativo e poi direttore generale dell’azienda ospedaliera Valle d’Aosta, dal 2000 al 2006 e poi ancora dal 2012 al 2015. Infine più volte in organico del Policlinico di Monza (Clinica Eporediese).

