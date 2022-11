Gli adulti tornano in classe: parte “Scuola Diffusa”

Non si finisce mai di imparare: gli adulti, in quel di Gassino, tornano ufficiamente sui banchi di scuola grazie al progetto “Scuola Diffusa”.

Il progetto rientra all’interno dei C.P.I.A., Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, istituzioni scolastiche autonome dotate di un proprio organico e assetto didattico.

“Aderiamo all’iniziativa già dall’anno scorso e adesso abbiamo deciso di ampliarla - spiega Paolo Cugini, sindaco di Gassino - prima avevamo circa una decina di studenti e ora sono più di 15. È una scuola per adulti a tutti gli effetti: ci sono persone che, un tempo, non hanno studiato perché non potevano, non era obbligatorio o venivano da fuori. Adesso potranno prendere la licenza di scuola media, il diploma e simili”.

Per l’anno scolastico 2022-2023, i corsi si terranno da ottobre a giugno, e l’impegno non sarà da poco. Le lezioni si terranno in Comune dal lunedì al giovedì dalle 8.30 del mattino fino alle 12.30, più un impegno pomeridiano tre volte a settimana, con giorni ancora da decidere.

Unico neo, in tutto ciò, è la disponibilità dei locali. A riguardo, il sindaco ha precisato: “non abbiamo una sede principale e infatti le persone vengono in Municipio: sarebbero stato bello, da parte della scuola, accettare il progetto e fornire qualche locale. Anche perché è a tutti gli effetti un servizio scolastico, con insegnanti e bidelli presi dagli stessi concorsi della scuola pubblica. Tutti questi, comunque, sono problemi che saranno risolti con la nuova scuola: appena il nuovo plesso sarà disponibile, la Borione resterà vuota e potrà ospitare altri corsi, come questi di Scuola Diffusa”.