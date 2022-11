Si sente male durante la partita di calcio: muore in ospedale 24 ore dopo

Lutto nel mondo dello sport.

Non ce l'ha fatta, Augusto Cimaglia, 64 anni, di Rivarolo Canavese, massaggiatore e dirigente del San Maurizio Canavese.

Domenica pomeriggio si era sentito male durante la partita di calcio tra il San Maurizio Canavese e la Torinese 1894, gara valevole per il campionato di Prima categoria.

Un malore improvviso, accusato in panchina. La partita era stata interrotta, immediati i soccorsi, ma per Cimaglia, trasportato in elisoccorso all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, non c'è stato nulla da fare e lunedì è morto.

Un episodio che ha segnato profondamente i ragazzi e i dirigenti della sua squadra: "Il San Maurizio piange la morte del suo dirigente e massaggiatore Augusto Cimaglia. Ci stringiamo con profondo affetto attorno alla sua Famiglia".

Originario di Ginestra degli Schiavoni (Benevento), Cimaglia era da tre anni era in pensione dalla Standard Automotive di Ciriè. A Rivarolo Canavese era stato nel 1991 il fondatore e primo segretario dell'Associazione Ginestrese, una delle associazioni che a Rivarolo è tra le più attive, impegnata, in particolare, nell'organizzazione dei festeggiamenti per la patronale di San Giacomo.

All'amore per lo sport, Cimaglia aveva condiviso anche quello per la politica. Nel 1994 si era candidato in una lista per le elezioni amministrative di Rivarolo. E nel 2021 anche nel suo paese, a Ginestra degli Schiavoni. In entrambe le occasioni non era riuscito ad ottenere i voti necessari per essere eletto in consiglio comunale. E proprio nel paese che gli diede i natali, la notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio.

"Oggi è un giorno triste per il gruppo della Rinascita. Oggi è un giorno triste per Ginestra. Oggi è un giorno triste per la Comunità Ginestrere di Rivarolo. Oggi è un giorno triste per tutti i Ginestresi sparsi nel mondo che amano la propria terra natia. Uomo vero, leale, gentile, educato mai sopra le righe, schietto al momento giusto, sempre pronto a lottare per i più deboli. Fai buon viaggio Augusto, riposa in pace".

Il rosario sarà celebrato oggi pomeriggio, mercoledì 16 novembre, alle 18,30 nella chiesa di San Giacomo a Rivarolo dove, domani, giovedì 17 novembre, alle 14,30 si terranno i funerali.