I carabinieri che fanno la guerra alla droga irrompendo in un Liceo...

Un controllo antidroga dei carabinieri all'istituto superiore Ferrari di Susa, in provincia di Torino, scatena la reazione del Cobas Scuola Torino secondo il quale si è trattato di "un'operazione senza alcun senso educativo, che ha violato gli spazi dei ragazzi". Secondo la ricostruzione del sindacato autonomo, alle 9.30 di ieri è suonato l'allarme antincendio e le classi, come previsto, si sono dirette nelle zone di raccolta nel piazzale di fronte alla scuola.

Le proteste di Cobas Scuola e Alleanza Verdi Sinistra

"Nel momento in cui tutti sono usciti dall'edificio - segnala il Cobas - quattro veicoli dei carabinieri sono entrati velocemente nell'istituto: le forze dell'ordine hanno imposto a tutti il rientro in classe, di fatto sequestrando i ragazzi all'interno degli spazi, senza permettere a nessuno di uscire e vietando loro di andare in bagno. Diversi studenti si sono sentiti male".

I controlli sarebbero durati circa due ore: "E' la prima volta che si assiste, dentro le nostre scuole, a scene che ricordano gli stati di polizia più che le democrazie moderne. Chiediamo un immediato chiarimento dall'Ufficio Scolastico Regionale".

Dello stesso avviso anche Marco Grimaldi parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra: "È inaccettabile che una scuola sia messa sotto sequestro per due ore per un'operazione anti-droga di stampo repressivo. La questura e l'Ufficio scolastico regionale spieghino. Se non lo faranno, presenterò un'interrogazione ai Ministri competenti. Il contrasto alle organizzazioni criminali e la lotta al traffico di droga non si fa in questo modo".