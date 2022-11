L'ultimo addio alla ballerina Fabiana Zampa: "Faby, tu sarai immortale"

"Faby, tu sarai immortale".

Oggi è il giorno del silenzio, delle lacrime che scendono, dei ricordi che lacerano l'anima e il corpo. E' il giorno dopo, quello ovattato dove nulla sembra vero, quando invece è tutto terribilmente vero. E' il giorno della vita a prescindere, quella che gira da sola quando si vorrebbe fermare tutto.

Ma ieri, l'ultimo saluto a Fabiana Zampa è stato un momento ricco di commozione, di dolore e di affetto, di domande senza risposte e di abbracci.

La chiesa di Borgo Nuovo a Settimo Torinese era stracolma e stracolmo era il piazzale. Migliaia di persone, tutte lì per salutare un'ultima volta quella ragazza che nella vita ha dispensato solo bellezza, sorrisi e sogni.

Prima del funerale, a Brandizzo davanti alla scuola di danza Ballando sul Mondo in via Piave, si sono riunite tutte le allieve e gli allievi cresciti con Fabiana. Un saluto intimo, silenzioso davanti al feretro che passava, diretto poi a Settimo.

Ad accogliere Fabiana, don Stefano Bertoldini. "Ho scelto lo stesso passo del Vangelo che ho letto per mio fratello, quando è morto per lo stesso male di Fabiana" ha spigato il sacerdote durante la sua omelia con voce rotta.

Gonfie di emozione le parole di Thomas Barantani, l'amore della vita di Fabiana.

"Non mi sembra ancora vero quanto è successo e spero che tu possa vedere quanta gente è venuta a salutarti in questi giorni".

Un ritratto delicato e pieno d'amore, il suo.

"Eri una persona meravigliosa, Una di quelle persone che si incontrano una volta sola nella vita. E che te la cambiano per sempre. Come hai fatto tu con la mia. Si dice che vivere nel cuore di chi ti ha amato, significa non morire mai. E a giudicare dal numero di persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti anche per poco tempo, tu sarai immortale".

Due mesi difficili, durante i quali l'amore tra i due giovani è stato roccia e speranza.

"La voglia di vivere che hai dimostrato in questi due ultimi mesi, sono stati un esempio per me. E spero che lo siano anche per tutte le persone che sono qua ora. Hai combattuto da vera leonessa. Hai tirato fuori così tanta forza che questo brutto mostro non è riuscito nemmeno a scalfire la tua bellezza disarmante. Sei rimasta bella come quando ci siamo conosciuti. Una bellezza rara ed unica".

Due vite spezzate.

Thomas e Fabiana, avrebbero dovuto sposarsi presto. Il 6 ottobre scorso, quando ormai la diagnosi della malattia aveva gettato una lunga ombra sulle loro vite, Thomas l'aveva chiesta in moglie e Fabiana aveva detto sì. Un sì che avrebbe voluto urlare al mondo intero e che aveva affidato anche ai social in un post di coraggio, speranza e fiducia in quel destino che, invece, le si è rivoltato contro.

"Dovevamo fare tante cose insieme. Dovevamo sposarci, comprare una bella casa e avere dei figli. Mi logora dentro pensare che non potremo realizzare questi sogni che avevi da tanto. Ti chiedo di perdonarmi perché come uno stupido pensavo che avremmo avuto più tempo. Ma in questa vita, di tempo non c'è né. Bisogna viverla ogni giorno al cento percento".

La "mamma" di Ballando sul Mondo.

"Penso al fatto che hai cresciuto tante bambine e tanti bambini della tua "Ballando sul Mondo". E in qualche modo, sei stata una mamma per loro".

"Penso anche alle parole che si pronunciano nel giorno del matrimonio: nel bene e nel male, nella salute e nella malattia. E queste cose direi proprio che le abbiamo vissute insieme. Perciò so che io e te eravamo già sposati. Senza bisogno di promettercelo davanti a tante persone. Proverò a farmi bastare tutto questo, amore mio".

Finché morte non ci separi...

"Penso anche all'ultima parte di quella formula: finché morte non vi separi. Ma posso assicurarti che neanche la morte ci separerà".

Il filo rosso..



"Come dice la leggenda che conosciamo io e te, saremo sempre legati da quel filo rosso invisibile annodato sul mignolo della mano sinistra che lega due anime gemelle. Terrò sempre l'anello che mi hai regalato tu e che lo rappresenta".

Lo scambio delle promesse.

Thomas Barantani, ai piedi dell'altare, ha voluto suggellare le sue promesse nei confronti della sua amata Fabiana, prima di salutarla per sempre.

"Ora però, prima di salutarti, voglio scambiare le mie promesse. Ti prometto che mi prenderò cura della nostra Hope, che l'addestrerò ogni giorno, la porterò con me ovunque e farò in modo che stia sempre bene".

"Ti prometto che mi prenderò cura della tua famiglia, che è anche la mia. Che sarò sempre al loro fianco. Ti prometto che mi prenderò cura anche delle tue ragazze. Le splendide ballerine che hai cresciuto in questi anni per le quali sei stata guida e punto di riferimento e che so che porteranno il progetto in tuo nome".

Infine, ti prometto che cercherò di prendermi cura di me, come anche tu mi avevi chiesto. E che ti porterò con me ogni istante della mia vita. Ti amo Fabiana Zampa. Ti amerò per il resto della mia vita. Per sempre tuo, Tommy".

Anche le sue amate allieve hanno voluto salutare Fabiana in modo speciale.

"Siamo cresciute insieme, siamo riuscite a superare ogni ostacolo, mano nella mano. Come ci hai insegnato tu. Ci hai fatto ridere nei momenti più belli e ci hai dato una spalla su cui piangere in quelli brutti. Tutto è nato grazie al tuo lavoro. o meglio, la tua passione che ci ha dato l'opportunità di conoscerci. Siamo sulla stessa strada da circa otto anni. Abbiamo cambiato compagni di gruppo, abbiamo cambiato sala. Ci siamo divise per poi ritrovarci nello stesso posto. Nella stessa casa, nella stessa pelle".

Ti amiamo perché...

"Sei la nostra bambola dal rossetto rosa, le sopracciglia perfette. Ti amiamo per la vena che tiu spunta in front

e ogni volta che sorridi e per tutte le tue "Fabianate". Ti amiamo perché sei semplicemente tu. E no

n smett

eremo mai di farlo.

Un'insegnante eccezionale

"Ora vogliamo che tutti abbiano memoria di te. Un'insegnante eccezionale. Con la dote di creare dal nulla coreografie spettacolari. Tu che alle tue ragazze hai insegnato come vivere, come vincere e come perdere. Come esserci l'una per l'altra. E come creare un gruppo".

Il ricordo è poi volato alla chivassese Ginevra Demedici, l'ex allieva di Fabiana e della scuola di danza, volata in cielo lo scorso novembre a soli 18 anni.

"Ora che hai raggiunto la nostra Ginny, salutacela. Da sempre e per sempre nei nostri cuori, sempre Legate".

All'uscita dalla chiesa un volo di palloncini colorati ha riempito il cielo.

L'ultimo saluto a Fabiana Zampa è stato dato dai parenti e dagli amici più intimi al tempio crematorio di Mappano.