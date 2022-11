Si ustiona al volto tentando di accendere la stufa

Tenta di accendere la stufa e rimane ustionato al volto. E' accaduto a Mombello Monferrato, in provincia di Alessandria. L'uomo è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, non in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione di vigili del fuoco e carabinieri di Casale Monferrato la vittima sarebbe stato investito dalle fiamme appiccate a un cumulo di cartaccia per avviare il fuoco.