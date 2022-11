Addio Peppo, musiciste e uomo libero: "Una leggenda"

Lutto in città per Peppo. A Ciriè era una leggenda e alla Soce era uno di famiglia. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare questa mattina e nel pomeriggio, nel circolo Arci cittadino, molti dei suoi amici si sono ritrovati per un momento di raccoglimento.

"Una leggenda. Un uomo che le sfaccettature della vita le aveva vissute tutte". Lo descrive così chi lo conosceva bene. Una leggenda al punto che il suo stesso nome si era perso nel mito. Per tutti era Peppo. In pochi, pochissimi, sapevano che il suo vero nome era Marco. Al secolo, Peppo, era Marco Comandone.

Per l'anagrafe aveva 57 anni, ma per chiunque era Peter Pan. Uno di quegli uomini sui quali il tempo non segna le stagioni.

A strapparlo alla vita è stata una malattia inesorabile. Ma anche di questo, racconta chi lo conosceva, parlava poco, riservato com'era.

A diffondere sui social la notizia della sua scomparsa è stato il gruppo con cui suonava, la Dig It Beatles Cover Band che sulla sua pagina facebook ha scritto:

"l nostro amato bassista Peppo è partito per il lungo viaggio nell’Universo, dove continuerà ad essere libero come ha sempre fatto in questa vita.

Siamo addolorati e ancora increduli, ma grati di aver vissuto con lui avventure incredibili, e di aver suonato con lui tantissime prove e tanti concerti.

Ciao Peppo…".