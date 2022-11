Vola per 70 metri giù dal dirupo: muore giovane papà di Castellamonte

E' stato ritrovato questa mattina, dopo una notte di ricerche, il corpo di un uomo di 44 anni che ieri è precipitato con la sua auto in un dirupo mentre percorreva la strada SP 61 a Vidracco, nei pressi della grande diga a valle della Valchiusella.

L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva ed è precipitato nel dirupo con un volo di 70 metri.

La vittima è Erik Ferrando, 44 anni, di Castellamonte, dipendente di un'azienda del comune canavesano. Sposato con Samantha, lascia due figli piccoli di 10 e 8 anni.

Ieri viaggiava su una Lancia Musa.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118.

A coordinare i soccorsi ci sono i carabinieri che ieri hanno fatto partire le ricerche dopo che i familiari non avevano avuto più notizie dell’uomo.

L'incidente di nove anni fa

L’incidente di questa notte in cui è morto un 44 enne di Castellamonte è avvenuto a circa venti metri di distanza dove, nove anni fa, morì Luigi Cantella, 75enne, di Vigevano.

Anche in quel caso si era trattato di un incidente: era precipitato in auto dopo aver sfondato il parapetto con la sua Peugeot 206 ed era caduto per circa 90 metri.

Le operazione di recupero di auto e cadavere erano durante dalla notte fino al mattino successivo.

Una via pericolosa

La tragedia di Erik Ferrando riporta d'attualità il tema della sicurezza in un tratto di strada teatro in passato di gravi incidenti stradali.

La Strada provinciale 61 che collega Castellamonte con la Valchiusella è salita più volte agli onori delle cronache, con i residenti della zona che chiedono la messa in sicurezza.

Il sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza, consigliere metropolitano, scosso per l'accaduto, conferma che nelle prossime ore avrà un colloquio telefonico con il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo per avere ragguagli sul progetto di messa in sicurezza della via.

Nel recente passato sono stati eseguiti diversi interventi, da parte della Città Metropolitana, per la sistemazione morfologica della parete rocciosa sovrastante la strada in questione.