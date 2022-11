Tumore al seno: quando si parla di prevenzione e nutrizione il successo è assicurato

Successo per il dibattito pubblico "Nutrizione e prevenzione del tumore al seno" organizzato nella mattinata di sabato 12 novembre a Palazzo Einaudi di Chivasso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e dai Biologi per il Rinnovamento, con il patrocinio di Città di Chivasso, ASL TO4, di Enpab e Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta.

Il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, e la dottoressa Donatella Tubino, presidente della Sezione Provinciale LILT di Torino, in prima fila al dibattito pubblico organizzato a Palazzo Einaudi

A fare gli onori di casa l'elegantissima professoressa Rosanna Carrera, referente della Delegazione LILT di Chivasso “Mauro Desso”, che ha salutato le autorità e gli ospiti presenti in sala, tra cui il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, il dottor Claudio Moretti, specializzato in Cardiologia, e Gianna Pentenero, consigliere della Sezione Provinciale LILT di Torino.

La professoressa Rosanna Carrera, referente della Delegazione LILT di Chivasso "Mauro Desso", ha fatto gli onori di casa

Di fronte ad una buona cornice di pubblico è iniziato il dibattito pubblico, moderato con simpatia e sagacia dal dottor Piergiorgio Bertucci, medico specialista in Medicina Tropicale e Malattie Infettive presso l'ASL TO4 e docente dell'Università Cattolica, che ha puntato i riflettori sui vaccini e sulla prevenzione delle neoplasie. La parola è quindi passata al dottor Rodolfo Gamba, esperto medico di base, senologo e vice presidente della LILT di Torino, che ha sviscerato nei dettagli le patologie della mammella, sottolineando l'importanza del ruolo svolto dai medici di famiglia. E' stata poi la volta dei medici specialisti in Radiodiagnostica, la dottoressa Francesca Bisanti e il dottor Sebastiano Patania, rispettivamente alla guida delle Strutture Complesse Radiologia di Chivasso e Ciriè, che con cura certosina e professionalità hanno parlato del sistema delle mammografie nell'ASL TO4 e della senologia interventistica. A chiudere il cerchio, la dottoressa Donatella Tubino, biologa nutrizionista e presidente della Sezione Provinciale LILT di Torino, che con classe e stile si è addentrata nel tema della nutrizione nella prevenzione oncologica, chiudendo il dibattito con un bel messaggio di fiducia e speranza.

II relatori e gli ospiti intervenuti al dibattito pubblico "Nutrizione e prevenzione del tumore al seno" a cura dei Biologi per il Rinnovamento e della LILT

A seguire, i dottori Stefano Fuggetta, Cinzia Scanzano e Giulio Vaschetto, biologi nutrizionisti, si sono messi a disposizione dei cittadini per consulenze e informazioni utili.

La dottoressa Donatella Tubino con i biologi nutrizionisti che al termine dell'incontro si sono messi a disposizione dei cittadini per consulenze e informazioni

L’obiettivo della LILT è quello di costruire attorno al malato oncologico una rete di solidarietà, sicurezza e informazione. Dibattiti pubblici e incontri di questo tipo, alla presenza di numerose delegate LILT del territorio, non possono che dare nuova linfa all'importantissima opera di prevenzione che va svolta quotidianamente.