Williams Wong: l'astro nascente del Baseball Club Settimo al Future Stars Game di Arezzo

Williams Wong, classe 2005 del Baseball Club Settimo, è stato convocato per il Future Stars Game che l’Italia Baseball terrà ad Arezzo il prossimo 13 novembre. In quell’occasione i migliori talenti in prospettiva azzurra verranno visionati anche in chiave di una carriera professionistica o per essere sezionati da qualche college.

Williams Wong è stato tra i grandi protagonisti dell'estate azzurra con la Nazionale Italiana Under 18, impegnata prima al Campionato Europeo e poi al Mondiale di categoria

Sabato 5 novembre, invece, lo stesso Wong ha ricevuto a Novara dal consigliere federale della Federazione Italiana Baseball e Softball Marco Mannucci il premio “Club Azzurrini” per il quarto posto raggiunto nel Campionato Europeo Under 18 e la partecipazione al Campionato Mondiale U18 in Florida, negli Stati Uniti d’America.