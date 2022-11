Henoel firma la musiche per Bobo Tv ai mondiali

E’ iniziata sabato sera, 12 novembre, la programmazione dello spot promozionale della Bobo Tv, un format nato sul web e migrato in occasione dei mondiali di calcio del Qatar 2022 sul canale di Rai Uno e Rai Play.

IL COMPOSITORE HENOEL GRECH

Lo spot dura circa trenta secondi e le musiche e il sound design sono firmati da Henoel Grech. A pochi mesi dal trailer del film di Batman, il compositore settimese ha messo nel curriculum anche questo brillante risultato: i protagonisti della clip ideata dai registi Luca Moncalvo e Gianfranco Busanca, con la fotografia di Mattia Cavaliere, sono quattro grandi campioni di calcio, per la precisione Bobo Vieri, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Questo team speciale di campioni non commenterà in diretta ogni gara ma farà 22 pillole di 4 o 5 minuti: si parlerà di calcio e dei protagonisti dei mondiali. “L’unico problema - scrive Bobo Vieri sul profilo del format - sarà che dovremo tenere Antonio calmo. Saremo con voi tutto il Mondiale con pillole divertenti per vivere il torneo con leggerezza. Sarà un bel Mondiale”.

Con i registi Moncalvo e Busanca, Henoel sta lavorando per realizzare una colonna sonora per un film sul paranormale, prodotto da Black Fox Video e prossimamente in uscita. Nel sound design realizzato da Henoel per il promo di Bobo Tv prevalgono le chitarre e le percussioni, un sottofondo a cui ha collaborato come assistente di produzione e suono Giovanni Cannarozzo, anche lui settimese. Non è la prima volta che il compositore si occupa di manifestazioni sportive: dopo il jingle Rai delle Olimpiadi invernali per Torino 2006, Henoel Grech ha realizzato in passato anche l’inno Emau per i trofei mondiali di tiro con l’arco e i jingle per i mondiali di nuoto, la World League di pallavolo maschile e per gli europei di calcio giovanile a Torino.