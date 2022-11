L'insetto rischia di invadere il paese: "sindaco, fai qualcosa!"

A Germagnano, il gruppo di minoranza “Rinascere” torna alla carica prima del prossimo consiglio comunale, e denuncia la situazione del verde pubblico e dei nidi di processionaria in paese.

L'ex sindaco Franco Airola, oggi consigliere di opposizione

Due questioni che uno dei tre consiglieri, l’ex sindaco Franco Airola, aveva già sollevato più volte quando ancora non sedeva tra i banchi del consiglio comunale e sparava a zero sull’operato del sindaco Mirella Mantini.

Mirella Mantini, sindaco

I due temi verranno portati all’attenzione del primo cittadino durante il prossimo consiglio comunale tramite due interrogazioni. E, visto l’andazzo dei consigli precedenti, si presume già che voleranno gli stracci.

Sui nidi di processionaria, scrivono Airola, Togliatto e Rossatto, la situazione sarebbe parecchio critica: “I luoghi dove si dovrebbe intervenire per sanificare l’incombente fenomeno - raccontano dalla minoranza - con estrema urgenza, sono vicini ad alcuni servizi pubblici, quali la scuola dell’infanzia e l’asilo nido, entrambi situati al Parco Mario Console, compresa l’area giochi per bambini e giardinetti Pubblici. Altri siti con grave intensità della nidificazione della processionaria, sono visibilmente individuati nelle località agricole ma anche a ridosso dei nuclei abitati: nella pineta di Monte Momello nelle vicinanze delle case sparse Maddaleno (località Margaula). Presso la pineta a ridosso delle abitazioni della frazione Funghera. In località Crus Murai a ridosso delle frazioni Pian Bausano e Pian Castagna”.

Insomma, una situazione che andrebbe risolta al più presto, per una questione di sicurezza e di igiene pubblica. E questo perché la processionaria è un insetto pericoloso per la salute delle persone, delle piante e degli animali. In questo momento i nidi non sono ancora evidenti, ma tra qualche mese, per proteggere le larve, il processo di nidificazione comincerà, e si dovrà intervenire.

Già ad aprile Airola aveva segnalato il problema anche a questo giornale. In quel mese, infatti, la presenza della processionaria è più evidente, e di conseguenza anche dei nidi.

Processionaria a Germagnano (foto di aprile 2022)

Seconda questione: la manutenzione, secondo i consiglieri inesistente, del verde pubblico.

“Da diversi anni - scrivono i tre - l’Amministrazione Comunale da voi gestita è mai intervenuta concretamente, o fatto intervenire qualcuno a tagliare alberi, ramaglie e rovi che invadono diverse situazioni viabili Comunali. Specialmente lungo le strade per recarsi nelle Frazioni e, parti delle vie Stura, via San Eusebio, strada della località Murai e altre”.

Certo, un’ordinanza impone ai privati di manutenere a dovere le piante di loro proprietà, ma questo, per Airola, non esclude comunque che l’Amministrazione Comunale intervenga per la parte che le compete”.