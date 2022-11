Tra le 39 stelle Michelin piemontesi, continuano a brillare anche due ristoranti canavesani

Nel panorama delle Stelle Michelin piemontesi, continuano a brillare anche le due eccellenze Canavesane.

I ristoranti Gardenia di Caluso e La Credenza di San Maurizio Canavese hanno mantenuto anche quest'anno l'ambito riconoscimento dalla Guida Michelin.

I due locali sono tra i 39 ristoranti ad 1 Stella Michelin della Provincia di Torino.

Una conferma al successo che, anno dopo anno, gli chef di questi due Ristoranti, hanno saputo costruire.

GARDENIA

Il Ristorante Gardenia di Caluso, con la chef Mariangela Susigan, mantiene la sua stella dal 2000.

In una bella casa dell’800 del borgo medievale di Caluso, nel Canavese, si trova il Ristorante Gardenia.

Sale accoglienti ed eleganti arredi, mise en place con argenteria, tovaglie di lino e fiori freschi fanno da cornice ad una grande cucina.

Oltre alle sale interne il ristorante dispone di un fresco dehor, un grazioso giardino e un magnifico orto.



La chef Mariangela Susigan, con vigore e personalità esprime la cucina del territorio con originale e raffinata fantasia creativa. Una cucina moderna concentrata sull’emozione e la sorpresa del presente. Il carpe diem dell’orto e del territorio selvatico, la cultura delle erbe spontanee, della tradizione nella sua raffinata evoluzione tecnica e creativa.

“La mia terra si trasforma nel piatto, il gusto delle erbe, il colore dei fiori. Semplicità diventa eleganza nella mia cucina”.

Un orto magnifico, grazie a Vittorio, espertissimo e appassionato ortolano, che ha realizzato con successo il progetto di affiancare alle erbe selvatiche l’orto itinerante, il frutteto e i fiori, così che siano presenti in carta piatti che raccontino il nostro orto di oggi e che i clienti lo possano vivere.

Un’idea di ristorante potager dove il cliente vive le esperienze del patrimonio del gusto del nostro territorio direttamente accanto allo chef.

LA CREDENZA

La Credenza di San Maurizio Canavese, con i suoi chef Igor Macchia e Giovanni Grasso, è Stella Michelin dal 2006. Per 16 anni consecutivi ha ottenuto l'ambito riconoscimento.

"Un’ulteriore conferma che il lavoro svolto in questi anni fonda le sue radici su una visione imprenditoriale solida.

Il periodo successivo alla pandemia ha visto una ripresa importante che ha impegnato tutto il gruppo in progetti e collaborazioni che richiedono grandi capacità gestionali e tecniche.

Mantenere un alto livello di professionalità è determinante per poter affrontare iniziative complesse sia in Italia che all’estero e grazie ad uno staff preparato e motivato".

Il ristorante La Credenza nasce nel 1991 a San Maurizio Canavese. Da subito accoglie e incanta per l’equilibrio degli spazi, per la sobria compostezza dei tavoli, per l’atmosfera sospesa tra l’antico e il contemporaneo, che rivela l’essenza più intima e vera della sua cucina.

"Sognare e abbandonarsi. Grazie alla magia della cucina e alla linfa conviviale del vino. Osservando la dedizione dei produttori, assaporando il profumo delle loro terre attraverso le cadenze regolari delle stagioni".

Un piccolo orto offre piante ed erbe aromatiche, raccolte al momento e utilizzate per le tisane da sorseggiare al termine dei pasti.

All’interno legno, rame, pietra e vetro: il lusso derivante dai materiali semplici, combinati con armonia.

Il colore, le forme, gli spazi: l’atmosfera è il nostro ingrediente segreto per farvi sentire bene. Quasi come a casa.

PIEMONTE 1 STELLA MICHELIN



PIEMONTE 2 STELLE MICHELIN



PIEMONTE 3 STELLE MICHELIN



