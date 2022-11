Violenza di genere, ecco come spiegarla nelle scuole

COME SPIEGARE LA VIOLENZA DI GENERE NELLE SCUOLE?

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il collettivo ProvinciaLotta torna con un evento di formazione dedicato all’educazione formale: un tema sempre caldo e presente nei dibattiti anche de3 non addett3 ai lavori. Attraverso una lente d’ingrandimento sul lavoro delle professioni educanti, si cercherà di affrontare l’argomento della violenza di genere.

L'appuntamento è per domenica 20 novembre a Ciriè, presso il circolo La Soce, via Matteotti 16, interno cortile.

PERCHE' UN MOMENTO DI FORMAZIONE?

“Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, si sta avvicinando - spiegano -. Non mancheranno iniziative di sensibilizzazione di vario genere, istituzionali e non. Ma come trattare l’argomento con bambin3 e ragazz3?”.

“In questo clima di incertezza e di crescente complessità in cui sempre più minori hanno accesso autonomo a internet e contenuti digitali, necessitiamo una narrazione adeguata e non troppo semplificata, che risponda realmente alle domande dell3 giovanissim3 e fornisca gli strumenti per acquisire consapevolezza e interpretare l’attualità”.

Come raccontare dunque il 25 novembre a scuola? E perché è necessario farlo? Quali pratiche e quali strumenti pedagogici si possono mettere in atto? Come mai molte narrazioni mainstream portate avanti dai media risultano non solo troppo semplificate, ma persino dannose?

L'INCONTRO CON L'ESPERTA

“Ne parleremo con la psicologa sociale Francesca Maggi, formatrice nelle scuole attraverso laboratori sugli stereotipi di genere. Un incontro di formazione dal basso pensato per le professioni educanti quali docenti/educator3, ma anche per studenti e genitor3 che vogliano approfondire l’argomento. A seguire, un workshop pratico e un momento di confronto e dibattito con l3 presenti. All’incontro verrà fornito una bibliografia minima e una filmografia che costituiscano da approfondimento e ulteriore spunto di riflessione”.

Prenotazione caldamente consigliata alla mail provincialotta@autoproduzioni.net