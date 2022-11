70 mila euro contro le acque impazzite del rio

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione di una vasca di laminazione sul rio Borla. L’intervento è stato suggerito dall’Ambito territoriale ottimale 3 (Ato3) in seguito a diversi allagamenti che si erano verificati nella vicina Piazza Borla.

Dagli studi che erano stati condotti per capirci qualcosa in più era emerso che, per risolvere il problema delle esondazioni, si sarebbero dovuti realizzare due interventi specifici. Uno, del valore di 300mila euro, per la risoluzione delle criticità nel nodo idraulico.

Un altro è proprio la realizzazione della vasca di laminazione.

Una vasca di laminazione (foto d'archivio)

Le vasche hanno il compito fondamentale di accogliere al loro interno le ondate di piena derivanti da rogge, fiumi o canali.

Queste opere, di solito, promettono di garantire un buon volume di accumulo per fermare le bome di acqua anche nei casi di piogge intense.

Il Comune non ha sborsato nulla per realizzarla, perché i 70mila euro necessari arrivano da un finanziamento dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

“Con questi due interventi - garantisce il primo cittadino Luca Casale - dovremmo andare a risolvere le criticità che hanno portato negli anni agli allagamenti della piazza. La situazione migliorerà dal punto di vista idrogeologico nella zona degli interventi, e per questo noi faremo predisporre una certificazione sulla mitigazione del rischio, che consentirà ai proprietari dei fabbricati di fare interventi di ristrutturazione”.