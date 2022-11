Ricicli una bottiglia di plastica e vinci un buono sconto

L’emergenza ambientale e climatica planetaria, a tutti visibile, richiede un determinato cambio di prospettiva, a tutti i livelli, per un passaggio a modelli di vita sostenibili, di cui l’economia circolare fa parte integrale ed essenziale.

“Nell’ambito della nostra comunità - spiega il Sindaco Loris Lovera - stiamo cercando, in ogni modo possibile, di fare la nostra parte, in spirito di cooperazione e sinergia con il territorio”.

In questa logica, in Via Torino, di fronte al campo sportivo ed alla presenza del Presidente del Consorzio di area vasta Bacino 16, del Presidente SETA, della Sindaca del CCR di Castiglione e di alcuni ragazzi delle scuole medie, è stato inaugurato il nuovo compattatore per flaconi in PET alimentare, installato dal Consorzio CORIPET.

Il taglio del nastro a Castiglione

Si tratta di una macchina in grado di recuperare gli imballaggi da alimenti in PET (gli imballaggi in PET sono generalmente contenitori trasparenti, ideali per la conservazione di alimenti, bevande, cosmetici, detergenti, tra gli altri).

Il sistema riconosce il tipo di contenitore e, mediante una interfaccia con smartphone o card, la persona che conferisce l’imballaggio.

La macchina quindi recupera e compatta gli imballaggi alimentari, avviando da un lato il circuito virtuoso di recupero per la produzione di ulteriori flaconi alimentari, e dando anche la possibilità di definire ed applicare meccanismi premianti per il consumatore che conferisce il prodotto.

Sul territorio CB16 al momento sono già state installate 19 macchine analoghe, come ha ricordato il Presidente SETA Bergamini: “Quella inaugurata a Castiglione è l’installazione numero 20, nell’anno in cui SETA festeggia il ventennale dalla sua costituzione. Una combinazione che ha portato bene a questa iniziativa: in soli due anni sono state raccolte più di quattro milioni di bottiglie in PET, un risultato straordinario, fortemente voluto dai Comuni e dal Consorzio, con la collaborazione di realtà commerciali del territorio che hanno messo a disposizione buoni spesa per acquisti. Ogni bottiglia sottratta ai rifiuti è una bottiglia che torna in circolazione rigenerata (bottle to bottle), alimentando quel flusso di economia circolare che mette in valore le risorse disponibili senza dover ricorrere ad altre materie prime”.

Al momento il sistema di raccolta prevede un meccanismo di premialità gestita direttamente da CORIPET mediante app, generando coupon di sconto da utilizzarsi online per acquisti presso i servizi convenzionati.

Per coloro che non disponessero poi di uno smartphone, si prevederà un sistema di gestione dei flussi mediante card la cui distribuzione anche in questo caso verrà opportunamente comunicata e pubblicizzata attraverso i consueti canali.

Prossimamente in accordo con CB16 verrà valutato e definito un ulteriore programma di premialità in collaborazione con gli esercizi commerciali aderenti sul territorio, e successivamente un meccanismo che applichi anche un progressivo sconto in TARI.

La collaborazione tra enti e cittadinanza è stata e rimane essenziale, come ha sottolineato il Presidente CB16 Anteo Massone: “La stretta collaborazione tra Consorzio, Comuni e SETA ha consentito di creare una rete di compattatori che ha consentito e consentirà una migliore e più efficiente delle bottiglie in plastica PET a tutto vantaggio della salubrità ambientale e del benessere dei cittadini. Ma questa collaborazione, che fortunatamente esiste, a nulla servirebbe senza il concreto apporto dei residenti nei Comuni del Consorzio che, con i loro comportamenti, hanno fatto, fanno e faranno la differenza. Come i lusinghieri risultati ottenuti dimostrano”.

“Un ringraziamento doveroso - concludono dal Comune - va a tutti gli intervenuti ed in particolare ai nostri ragazzi della Fermi, oltre all’Ufficio Tecnico per il supporto nell’allestimento dell’area che ha contribuito al successo dell’iniziativa.