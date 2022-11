Il PD vuole obbligare medici e infermieri a vaccinarsi

Obbligo vaccinale per medici e infermieri "a tutela dei pazienti più fragili". Lo chiede, con una proposta di legge, il gruppo del Pd nel consiglio regionale del Piemonte. "I vaccini non sono una cartella esattoriale, non si può procedere a colpi di sanatorie. In Piemonte deve prevalere la responsabilità", sostengono il capogruppo Raffaele Gallo e il vicepresidente dell'assemblea legislativa del Piemonte Daniele Valle.

"Il reintegro in servizio dei medici e degli operatori sanitari no vax e lo stop all'obbligo vaccinale sono una vera e propria amnistia - affermano Gallo e Valle, primi firmatari della proposta di legge - un colpo di spugna dettato da una visione ideologica e anti-scientifica, una mancanza di rispetto verso i 179mila italiani morti a causa del Covid, i loro familiari e tutti i lavoratori della sanità italiana che hanno combattuto in corsia con enormi sacrifici".

La proposta di legge per il Piemonte "ricalca quella già in vigore dal 2018 in Puglia - spiegano Gallo e Valle - che prevede l'obbligo di vaccinazione, non solo contro il Covid ma anche contro altre malattie infettive, ad esempio l'influenza e i vaccini previsti dal piano nazionale, in modo tale da impedire ai sanitari no vax di essere reintegrati nei reparti più a rischio per la presenza di pazienti particolarmente fragili, dalle sale operatorie alle terapie intensive, dalle oncologie alle pediatrie. Non è pensabile che per compiacere chi contro ogni evidenza scientifica e sanitaria si è ostinatamente contrapposto ai vaccini e al green pass, si possa disconoscere le terribili lezioni di questa pandemia".