MONTEU DA PO. Una festa patronale della Madonna del Rosario davvero speciale quella che s’è tenuta lo scorso fine settimana a Monteu da Po. Dalla “Stramonteu” non competitiva alla cena a base di panissa preparata dai cuochi della Pro loco, fino alla benedizione dei trattori e alla Santa Messa al campo della domenica mattina, in ricordo di Alfredo Mason, coltivatore montuese vittima del Covid nella primavera 2020.

Per non dire delle nozze, sempre al campo, tra Marina Daniele e Samuele Restellino che si sono detti il fatidico “sì” tra trattori e rotoballe di fieno. Oppure della protesta, portata anche qui, dei coltivatori della zona del Comitato degli Amici degli Ambienti Rurali Piemontesi che stanno raccogliendo firme per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità del contenimento dei cinghiali. Insomma, sono stati tanti i momenti da ricordare per una festa che proseguirà anche nel prossimo week end con la Sagra della Panissa che concederà il bis sabato sera.

