MONTANARO. Il Covid cancella anche la Festa di Santa Cecilia prevista per il 21 novembre

Con delibera n. 151 del 28 ottobre scorso, la Giunta Comunale ha deliberato di dare atto, che in seguito alla proroga e al riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria da Covid, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre sono state vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi che non abbiano carattere nazionale o internazionale. La giunta guidata dal sindaco Giovanni Ponchia, spiega: “Abbiamo, così deciso di procedere, in conseguenza delle disposizioni ministeriali emanate e per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, all’annullamento dell’edizione 2020 della Fiera di Santa Cecilia che avrebbe dovuto svolgersi sabato 21 novembre”.

